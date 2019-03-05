Игрок голландского клуба симулировал болезнь ради матча "Аякс" - Тоттенхэм"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Игрок голландского клуба симулировал болезнь ради матча "Аякс" - Тоттенхэм"

Клуб второго голландского дивизиона "Телстар" принял решение расстаться с форвардом команды Йорди ван дер Ланом.

Руководство разорвало соглашение с футболистом, после того, как он обманул клуб.

25-летний спортсмен сказал, что заболел, в то время как посетил в Лондоне матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором играли "Аякс" и "Тоттенхэм".

Несмотря на то, что ван дер Лан обманул клуб, с руководством он расстался в хороших отношениях.

"Я "заболел", потому что был уверен, что не смогу получить освобождение от тренировок. "Телстар2 больше ни за что не борется, а у меня было не так много игрового времени. В любом другом случае я бы точно не поехал в Лондон", - объяснил свои поступок игрок.

Футболист также заявил, что об обмане он уведомил руководство сам, поэтому для них было не удивительно видеть спортсмена на трибунах в Лондоне.

"Газета.ру"
Теги: Аякс Тоттенхэм
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