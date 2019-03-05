Игрок голландского клуба симулировал болезнь ради матча "Аякс" - Тоттенхэм"

Клуб второго голландского дивизиона "Телстар" принял решение расстаться с форвардом команды Йорди ван дер Ланом.Руководство разорвало соглашение с футболистом, после того, как он обманул клуб.25-летний спортсмен сказал, что заболел, в то время как посетил в Лондоне матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором играли "Аякс" и "Тоттенхэм".Несмотря на то, что ван дер Лан обманул клуб, с руководством он расстался в хороших отношениях."Я "заболел", потому что был уверен, что не смогу получить освобождение от тренировок. "Телстар2 больше ни за что не борется, а у меня было не так много игрового времени. В любом другом случае я бы точно не поехал в Лондон", - объяснил свои поступок игрок.Футболист также заявил, что об обмане он уведомил руководство сам, поэтому для них было не удивительно видеть спортсмена на трибунах в Лондоне.