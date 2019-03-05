Дейли Блинд: подход "Тоттенхэма" к нам на сей раз будет другим

Защитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"."Мы набрали хороший ход, но подход "Тоттенхэма" на сей раз будет другим. Лично я совершенно не нервничаю. Испытываю небольшое напряжение, но это абсолютно нормально. В последние несколько дней сплю очень хорошо. Нам нужно играть так, словно всё только начинается и сче пока 0:0. Нужно быть агрессивными и искать счастья у чужих ворот. Ничего еще не решено.После победы в кубковом финале мы хорошенько отпраздновали в раздевалке, а потом и на домашнем стадионе. Но уверяю вас, это не будет проблемой завтра вечером, поскольку мы уже держали в голове ответную встречу с "Тоттенхэмом", — цитирует Блинда официальный сайт УЕФА.