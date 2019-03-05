Харри Кейн: в перерыве подумал, что это не вечер "Тоттенхэма", но Моура сделал его нашим

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Харри Кейн: в перерыве подумал, что это не вечер "Тоттенхэма", но Моура сделал его нашим

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в интервью пресс-службе УЕФА прокомментировал победу над "Аяксом" (3:2) и выходом в финал Лиги чемпионов.

"Это был просто невероятный матч. Мы не очень хорошо начали, позволили "Аяксу" играть в свой футбол, и они забили два мяча. В перерыве у нас состоялся разговор. Мы сказали друг другу, что у нас есть 45 минут, чтобы все изменить. Мы не беспокоились об усталости, поскольку этот матч мог стать одним из последних для нас в этом сезоне. Когда Ян попал в перекладину, я подумал, что это не наш вечер, но Лукас сделал его нашим.

Мы знали, что недостаточно хорошо играем. Понимали, что нужно реализовывать моменты, если они будут появляться. Лукас воспользовался своими шансами. "Ливерпуль" нашел способ обыграть "Барселону", а мы нашли способ, как победить "Аякс2. Теперь нужно подумать о финале.

У меня просто нет слов. Я смотрел матч и думал, что я мог бы сделать на поле. Нельзя абстрагироваться от этой мысли. Ребята показали характер, сыграли с душой и волей к победе. Я знаю, что значит это достижение для нашего клуба2, — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.
Теги: Кейн Моура Тоттенхэм Аякс
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