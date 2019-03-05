Харри Кейн: в перерыве подумал, что это не вечер "Тоттенхэма", но Моура сделал его нашим

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в интервью пресс-службе УЕФА прокомментировал победу над "Аяксом" (3:2) и выходом в финал Лиги чемпионов."Это был просто невероятный матч. Мы не очень хорошо начали, позволили "Аяксу" играть в свой футбол, и они забили два мяча. В перерыве у нас состоялся разговор. Мы сказали друг другу, что у нас есть 45 минут, чтобы все изменить. Мы не беспокоились об усталости, поскольку этот матч мог стать одним из последних для нас в этом сезоне. Когда Ян попал в перекладину, я подумал, что это не наш вечер, но Лукас сделал его нашим.Мы знали, что недостаточно хорошо играем. Понимали, что нужно реализовывать моменты, если они будут появляться. Лукас воспользовался своими шансами. "Ливерпуль" нашел способ обыграть "Барселону", а мы нашли способ, как победить "Аякс2. Теперь нужно подумать о финале.У меня просто нет слов. Я смотрел матч и думал, что я мог бы сделать на поле. Нельзя абстрагироваться от этой мысли. Ребята показали характер, сыграли с душой и волей к победе. Я знаю, что значит это достижение для нашего клуба2, — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.