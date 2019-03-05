Фернандо Льоренте поздравил Моуру с сумасшедшим хет-триком

Нападающий "Тоттенхэм" Фернандо Льоренте после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" поделился эмоциями от происходящего.Игра состоялась в среду, 8 мая, в Амстердаме и завершилась победой "Тоттенхэма" со счетом 3:2."Мы — финалисты Лиги чемпионов! Мы — "Тоттенхэм"! Какой невероятный вечер! Поздравляю Лукаса Моуру с сумасшедшим хет-триком!" — написал Льоренте в твиттере.В финале турнира "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем". Игра состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.