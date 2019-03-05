Жозе Моуринью: такое впечатление, что "Аякс" играл с "Тоттенхэмом" как с "Витессом"

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 32 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 Зволле 32 38
13 ВВВ-Венло 32 38
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
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Жозе Моуринью: такое впечатление, что "Аякс" играл с "Тоттенхэмом" как с "Витессом"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал вылет "Аякса" из Лиги чемпионов.

"Было впечатление, будто они играют в чемпионате Голландии против условного "Витесса". Или как будто это матч группового турнира. "Аякс" заслуживает всяческих похвал за философию и манеру игры. Но футбол - командная игра, и в бою нужна стратегия, чтобы выигрывать особенные матчи. Иногда приходится отказываться от своей философии и даже идти против нее ради победы", - цитирует Моуринью beIN Sports.
Теги: Моуринью Аякс Тоттенхэм Витесс
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