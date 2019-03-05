Жозе Моуринью: такое впечатление, что "Аякс" играл с "Тоттенхэмом" как с "Витессом"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал вылет "Аякса" из Лиги чемпионов."Было впечатление, будто они играют в чемпионате Голландии против условного "Витесса". Или как будто это матч группового турнира. "Аякс" заслуживает всяческих похвал за философию и манеру игры. Но футбол - командная игра, и в бою нужна стратегия, чтобы выигрывать особенные матчи. Иногда приходится отказываться от своей философии и даже идти против нее ради победы", - цитирует Моуринью beIN Sports.