Шесть игроков "Ливерпуля" вошли в команду недели Лиги чемпионов

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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18:23
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16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
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«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
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Шесть игроков "Ливерпуля" вошли в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов, созданную на основании фэнтази-очков, набранных футболистами.
Лучшим игроком стал футболист "Тоттенхэма" Лукас Моура. Он отметился хет-триком в ворота "Аякса", принес лондонцам победу (3:2) и вывел их в финал. Решающий третий мяч "Тоттенхэм" провел на 96-й минуте.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Ливерпуль") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль") - ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс") - Вайналдум ("Ливерпуль"), Хендерсон ("Ливерпуль") - Лукас Моура ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм") - Зиех ("Аякс") - Ориги ("Ливерпуль"), Тадич ("Аякс").
Лучшим игроком стал футболист "Тоттенхэма" Лукас Моура. Он отметился хет-триком в ворота "Аякса", принес лондонцам победу (3:2) и вывел их в финал. Решающий третий мяч "Тоттенхэм" провел на 96-й минуте.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Ливерпуль") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль") - ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс") - Вайналдум ("Ливерпуль"), Хендерсон ("Ливерпуль") - Лукас Моура ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм") - Зиех ("Аякс") - Ориги ("Ливерпуль"), Тадич ("Аякс").
Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2019
How many of you captained @LucasMoura7?! ?
*Based on top point scorers#UCL | @PlayStationEU pic.twitter.com/zZY0K8vBcB
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