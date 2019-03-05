Шесть игроков "Ливерпуля" вошли в команду недели Лиги чемпионов

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ?



How many of you captained @LucasMoura7?! ?



*Based on top point scorers#UCL | @PlayStationEU pic.twitter.com/zZY0K8vBcB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2019

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов, созданную на основании фэнтази-очков, набранных футболистами.Лучшим игроком стал футболист "Тоттенхэма" Лукас Моура. Он отметился хет-триком в ворота "Аякса", принес лондонцам победу (3:2) и вывел их в финал. Решающий третий мяч "Тоттенхэм" провел на 96-й минуте.Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Ливерпуль") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль") - ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс") - Вайналдум ("Ливерпуль"), Хендерсон ("Ливерпуль") - Лукас Моура ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм") - Зиех ("Аякс") - Ориги ("Ливерпуль"), Тадич ("Аякс").