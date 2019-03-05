Андрей Талалаев: "Тоттенхэм" сможет противостоять прессингу "Ливерпуля"
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем", который состоится сегодня, 1 июня.
"Встречаются две равные английские команды. У "Тоттенхэм Хотспур" возвращается после травмы Кейн. Почеттино собрал крутую команду: Сон, Кейн, Алли, Эриксен. Он классный тренер, грамотно изучает соперников. Считаю, шпоры смогут противостоять прессингу "Ливерпуля". Кто победит — не знаю, но уверен, что увидим бой двух равных команд", - цитирует Талалаева "Чемпионат"
"Встречаются две равные английские команды. У "Тоттенхэм Хотспур" возвращается после травмы Кейн. Почеттино собрал крутую команду: Сон, Кейн, Алли, Эриксен. Он классный тренер, грамотно изучает соперников. Считаю, шпоры смогут противостоять прессингу "Ливерпуля". Кто победит — не знаю, но уверен, что увидим бой двух равных команд", - цитирует Талалаева "Чемпионат"