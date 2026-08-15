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Маринкин - о дебютном голе за "Динамо": честно говоря, чуть не прослезился

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин высказался о дебютном забитом мяче в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, этот гол дорогого стоит, потому что он воспитанник бело-голубых.

- Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник Академии.

Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался, - приводит слова Маринкина "СЭ".

В 3 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. Тимофей Маринкин вышел на поле во втором тайме и отметился дебютным забитым мячом.

Маринкин - воспитанник бело-голубых, он провел за основную команду во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2029 года.

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