Маринкин - о дебютном голе за "Динамо": честно говоря, чуть не прослезился

- Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник Академии.
Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался, - приводит слова Маринкина "СЭ".
В 3 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. Тимофей Маринкин вышел на поле во втором тайме и отметился дебютным забитым мячом.
Маринкин - воспитанник бело-голубых, он провел за основную команду во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2029 года.