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Джикия рассказал о состоянии здоровья после столкновения головами в матче с "Оренбургом"

Защитник "Локомотива" Георгий Джикия рассказал о состоянии здоровья после эпизода в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Джикии, с ним все хорошо, а столкновение головами - обычный игровой момент.

- Все хорошо. Ничего серьезного, обычный футбольный момент. Просто столкнулись головами.

Не думаю, что здесь кто-то виноват. Спасибо за переживания, ничего серьезного. Видите, после игры стою, - приводит слова Джикии "Матч ТВ".

Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме защитник красно-зеленых Георгий Джикия в верховой борьбе столкнулся головами с соперником и ему потребовалась медицинская помощь. Футболист продолжил игру.

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