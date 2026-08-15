Джикия рассказал о состоянии здоровья после столкновения головами в матче с "Оренбургом"

- Все хорошо. Ничего серьезного, обычный футбольный момент. Просто столкнулись головами.
Не думаю, что здесь кто-то виноват. Спасибо за переживания, ничего серьезного. Видите, после игры стою, - приводит слова Джикии "Матч ТВ".
Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Во втором тайме защитник красно-зеленых Георгий Джикия в верховой борьбе столкнулся головами с соперником и ему потребовалась медицинская помощь. Футболист продолжил игру.