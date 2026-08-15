Мор: "Оренбург" должен был побеждать "Локомотив"

- Если говорить про итоговый счет, то он ожидаем. "Оренбург" дома хорош, а "Локомотив" не в той форме, в которой может рассчитывать на победу.
Но я не ожидал, что у хозяев поля будет такое большое преимущество. Они должны были побеждать, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.
После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.