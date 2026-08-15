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Мор: "Оренбург" должен был побеждать "Локомотив"

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о матче 4 тура РПЛ "Оренбург" - "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Мора, "Оренбург" имел преимущество и должен был побеждать "Локомотив".

- Если говорить про итоговый счет, то он ожидаем. "Оренбург" дома хорош, а "Локомотив" не в той форме, в которой может рассчитывать на победу.
Но я не ожидал, что у хозяев поля будет такое большое преимущество. Они должны были побеждать, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков - 18-летний внигер также не реализовал одиннадцатиметровый удар.

После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.

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