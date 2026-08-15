Тренер "Галатасарая", в который может перейти Батраков: нам очень срочно нужна "десятка"

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук попросил усиление у руководства.

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Нам очень срочно нужна "десятка", нападающий и вингер. После этих трансферов наш состав станет сильнее, - приводит слова Бурука пресс-служба клуба.