Тренер "Галатасарая", в который может перейти Батраков: нам очень срочно нужна "десятка"

- У нас очень мало игроков в атакующей линии. Мы хотим её усилить.
Нам очень срочно нужна "десятка", нападающий и вингер. После этих трансферов наш состав станет сильнее, - приводит слова Бурука пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" предложил московскому "Локомотиву" 28 миллионов евро с учетом бонусных выплат за Алексея Батракова. Отмечалось, что руководство красно-зеленых в ближайшее время обсудит возможность этой сделки, а сам футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.
После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова с 3 набранными очками в своем активе занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.