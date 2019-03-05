"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"
"Ливерпуль" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабинью, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомез, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги, Брюстер, Келлехер.
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон - Фабинью, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомез, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги, Брюстер, Келлехер.