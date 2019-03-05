"Тоттенхэм": мы вернемся
Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона.
"Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами. Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся", – говорится в официальном твиттере клуба.
"СЭ"
"Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами. Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся", – говорится в официальном твиттере клуба.
The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 1, 2019
Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.
We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy
"СЭ"