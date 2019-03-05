The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.



Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.



We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 1, 2019

Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона."Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами. Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся", – говорится в официальном твиттере клуба.