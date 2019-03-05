"Тоттенхэм": мы вернемся

Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона.

"Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами. Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся", – говорится в официальном твиттере клуба.



"СЭ"
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 07:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама