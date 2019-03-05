Юрген Клопп - о победе "Ливерпуля" в ЛЧ: оказывается, моя жизнь намного лучше, чем я о ней думал
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
"Мы всегда стараемся играть в лучший футбол. Сегодня для нас было большое испытание — обыграть команду, к которой мы готовились четыре недели. Прекрасные чувства, как будто я летаю. Этой ночью парни сделали все для того, чтобы победить. Мы забили голы тогда, когда было нужно. Обычно я сижу на этом месте несколько раньше, перед тем, как зайдет тренер победитель.
Эта победа — для болельщиков "Ливерпуля" по всему миру, для тех, кто был на стадионе и смотрел игру у экранов. Они всегда были рядом с нами и сейчас празднуют как сумасшедшие. Мы провели сенсационную ночь, это очень эмоциональный момент для нас. Моя жизнь, оказывается, намного лучше, чем я о ней думал. Для нас было важно многое — что мы делаем, как готовимся. Я знаю, что "Тоттенхэм" умеет выжимать максимум из того, что есть, и сегодня они тоже провели великолепный вечер.
Следующий финал в Стамбуле? Думаю, мы должны быть там! Дайте мне несколько минут, мы уже несем бремя истории. Это будет сложно.
Это новый этап для этих парней, лучшее время их карьеры. Мы нереально счастливы в раздевалке, но, по-моему, еще не осознаем, что сделали. Думаю, это произойдет только тогда, когда мы вернемся в Ливерпуль.
Моя работа — делать, то, что я умею лучше всего в жизни. Это футбол. Мы набрали 97 очков в сезоне АПЛ, просто вдумайтесь в эти цифры, это невероятно", - цитируетКлоппа Sport24.ru.
"Мы всегда стараемся играть в лучший футбол. Сегодня для нас было большое испытание — обыграть команду, к которой мы готовились четыре недели. Прекрасные чувства, как будто я летаю. Этой ночью парни сделали все для того, чтобы победить. Мы забили голы тогда, когда было нужно. Обычно я сижу на этом месте несколько раньше, перед тем, как зайдет тренер победитель.
Эта победа — для болельщиков "Ливерпуля" по всему миру, для тех, кто был на стадионе и смотрел игру у экранов. Они всегда были рядом с нами и сейчас празднуют как сумасшедшие. Мы провели сенсационную ночь, это очень эмоциональный момент для нас. Моя жизнь, оказывается, намного лучше, чем я о ней думал. Для нас было важно многое — что мы делаем, как готовимся. Я знаю, что "Тоттенхэм" умеет выжимать максимум из того, что есть, и сегодня они тоже провели великолепный вечер.
Следующий финал в Стамбуле? Думаю, мы должны быть там! Дайте мне несколько минут, мы уже несем бремя истории. Это будет сложно.
Это новый этап для этих парней, лучшее время их карьеры. Мы нереально счастливы в раздевалке, но, по-моему, еще не осознаем, что сделали. Думаю, это произойдет только тогда, когда мы вернемся в Ливерпуль.
Моя работа — делать, то, что я умею лучше всего в жизни. Это футбол. Мы набрали 97 очков в сезоне АПЛ, просто вдумайтесь в эти цифры, это невероятно", - цитируетКлоппа Sport24.ru.