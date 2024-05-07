- В РПЛ впервые за долгое время чемпионская гонка? Пусть гоняются, мы же не гонимся. У меня нет отдельных симпатий ни к кому, кроме своей команды. Хочется ли мне, чтобы в РПЛ наконец-то сменился чемпион? Они все достойны, - передаёт слова Рахимова "Чемпионат".
Казанский "Рубин" после 27 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 38 очков в 27 матчах.
Борьбу за золотые медали за три тура до финиша национального первенства ведут действующий чемпион "Зенит" (51 очко), "Краснодар" (50 очков) и московское "Динамо" (50 очков). Во втором круге "Рубин" сыграл со всеми тремя претендентами на выезде, обыграв "Зенит" (2:0), сыграв вничью с "Краснодаром" (1:1) и уступив "Динамо" (0:1).
Рахимов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов ответил на вопросы о чемпионской гонке в чемпионате России.
Фото: ФК "Рубин"