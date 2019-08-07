Урош Спайич: считаю, что не касался Зе Луиша. Плохо, когда судья – главная звезда матча

Защитник «Краснодара» Урош Спайич, после фола которого был назначен результативный штрафной в ворота его команды, раскритиковал судейство в матче с «Порту» (0:1).

Фото: ФК "Краснодар"

– Тренер назвал матч равным, согласны?



– Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провёл хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он даёт штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо.



Мы делали всё, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.



– Почему вы подстраховываете Сафонова на штрафных и как он на это реагирует?



– Он просил, чтобы я помогал. Поздно было, я просто не успел, надо было пораньше идти.



– Вы были в стенке, почему она развалилась?



– Сейчас тяжело говорить, посмотрим видео. Были изменения, чуть не разобрали как надо, плюс усталость, проблемы с концентрацией в концовке матча.



– Какая команда сильнее – «Зенит» или «Порту»?



– Команды похожи, обе сильные. Сыгран первый тайм, есть второй, посмотрим, что будет там, – цитирует Спайича Rusfootball.info.