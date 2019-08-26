Михаил Гершкович: "Краснодару" против "Олимпиакоса" остаётся надеяться на чудо, но они хорошо проявят себя в Лиге Европы

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции "быки" проиграли со счётом 0:4.

фото: "Комсомольская правда"

"Не надо искать закономерности, это стечение обстоятельств. "Краснодар" выбрал опрометчивую тактику на первый матч с "Олимпиакосом". Возможно, стоило удерживать минимальное поражение, а не пытаться отыграться перед ответной встречей. Теперь же остаётся надеяться только на чудо, но отыграть четыре мяча у опытной греческой команды будет крайне сложно. Тем не менее это хороший урок для "Краснодара". Думаю, они смогут себя хорошо проявить в розыгрыше Лиги Европы", — цитируют Гершковича "Известия".



Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск.