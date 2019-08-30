Александр Зинченко — о жеребьёвке ЛЧ: три года подряд "Шахтёр" - как это вообще возможно?

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребёвки группового этапа Лиги чемпионов. Одним из соперников его команды стал донецкий "Шахтёр", воспитанником которого Зинченко является.

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