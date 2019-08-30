"Как это вообще возможно — три года подряд "Шахтёр"? Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы.
Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге чемпионов наказуема", — цитирует Зинченко "UA Футбол".
Александр Зинченко — о жеребьёвке ЛЧ: три года подряд "Шахтёр" - как это вообще возможно?
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребёвки группового этапа Лиги чемпионов. Одним из соперников его команды стал донецкий "Шахтёр", воспитанником которого Зинченко является.
Фото: © Gareth Copley/Getty Images Sport/Getty Images
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