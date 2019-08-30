Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Санкт-Петербург справится с проведением финала Лиги чемпионов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что "Газпром Арена", домашний стадион "Зенита", примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Фото: "Спорт-Экспресс"