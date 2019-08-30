"Это очень хорошая новость. У меня нет сомнений, что Санкт-Петербург справится с этой задачей. У Питера есть несколько преимуществ. Во-первых, это культурный центр не только России, но и один из культурных центров Европы. Во-вторых, это суперсовременный стадион, аэропорт, новые железные дороги. В плане коммуникаций проблем точно никаких не будет. Чемпионат мира это доказал. Как я понимаю, одну из ролей сыграло и то, что "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов.
Сыграет ли в финале 2021 "Зенит"? Хотелось бы. Мечтать не вредно, но пока нам до этого далеко", — сказал Колосков в беседе с Sport24.
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Санкт-Петербург справится с проведением финала Лиги чемпионов
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что "Газпром Арена", домашний стадион "Зенита", примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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