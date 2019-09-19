"Результат по игре. Анализировать нечего, вы сами видели. Думаю, мы должны зайти в раздевалку и это все вместе обсудить, а не здесь.
Лучше мы сейчас получим такой "ляпас", чем в последней игре и вылетим. Я считаю, что это очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам урок. Будем делать выводы", — цитирует Коноплянку iSport.ua.
Евгений Коноплянка: "Шахтеру" лучше сейчас получить такой "ляпас", чем в последней игре вылететь
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Шахтер"
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