2000 фанатов "Аякса" просятся на матч клуба из четвертой лиги Англии

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА запретил болельщикам "Аякса" доступ на выездной матч Лиги чемпионов против "Аякса", который состоится 5 ноября на "Стэмфорд Бридж". Фанаты уже купили билеты в Лондон и забронировали жилье, а потому ищут, чем себя занять в английской столице.Матч "Челси" — "Аякс" начнется в 22:00 мск, в это же время стартует игра за Трофей Футбольной лиги "Лейтон Ориент" — "Брайтон" (до 21 года). Около 2000 поклонников "Аякса" хотят попасть на матч клуба из четвертого английского дивизиона."Дорогой "Лейтон Ориент", не хотите ли принять 2000 фанатов "Аякса"? Нас систематически и незаслуженно обламывает УЕФА. Многие из нас уже заплатили за билеты и номера в гостиницах. Вас ждет прекрасная атмосфера и незабываемые воспоминания", — обратились болельщики амстердамского клуба к английской команде.Многие поклонники "Лейтон Ориент" отреагировали на сообщение фанатов "Аякса" в соцсетях и готовы устроить им теплый прием.Напомним, УЕФА наказал болельщиков "Аякса" за неподобающее поведение в выездной игре Лиги чемпионов против "Валенсии".