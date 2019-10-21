Главный тренер "Байера" Петер Бос поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико".
"Байеру" нужны очки. Нам нельзя было проигрывать "Локомотиву". С "Ювентусом" сыграли лучше, но и там не выиграли. Теперь нам необходимо встретиться с "Атлетико" и набрать очки.
Диего Симеоне проделал невероятную работу в "Атлетико". Прогресс команды под его руководством впечатляет. Он феномен", - цитирует Боса УЕФА.
Тренер "Байера": "Локомотиву" и "Ювентусу" проиграли, теперь необходимо набрать очки с "Атлетико"
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