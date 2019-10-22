Голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча против "Зенита" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
"В последние недели не все было идеально в плане результатов, но мы движемся по верному пути. Мы абсолютно точно хотим обыграть "Зенит" на своем поле и укрепить позиции перед ответной встречей. Будет непросто, однако мы все для этого сделаем", - цитирует Гулачи официальный сайт УЕФА.
Гулачи: хотим обыграть "Зенит" дома
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»