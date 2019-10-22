Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от "Ювентуса" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Надеялись ли на положительный результат? Надеются знаете на что? На случайность. А команда играла и билась. Мы играли в свой футбол. Проиграли, потому что "Ювентус" классная игра команда. А ребята наши молодцы, герои просто. В ситуации, когда пол команды травмировано, выдали такую игру. Только гордиться нужно такой командой.
Команда смогла показать футбол высоченного уровня и была близка к результату, который мы сочли бы желанным. Конечно, в первую очередь заслуга тренера. Но я взял бы шире. Мы сильны тем, что вместе всегда. И когда хорошо, и когда плохо. Я не могу сказать, что сегодня плохо. Еще раз повторюсь, такой командой можно только гордиться. А когда я говорю все, я имею ввиду и команду, и тренерский штаб, и клуб, и вообще всю страну, которая за нас сегодня болела. Мы вместе, а значит, будем побеждать", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Кикнадзе: игроки "Локомотива" показали футбол высоченного уровня
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