Полузащитник "Аякса" Квинси Промес подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).
"Мы небрежно обращались с мячом и подолгу не могли вернуть его себе обратно. Надо признать, что не создали много моментов. И, конечно, особенно неприятно пропустить в самой концовке.
Отмененный гол? Я думал, что вовремя ускорился, но как раз для таких ситуаций и существует VAR. Так что мы должны просто принять решение арбитра", — цитирует Промеса УЕФА.
Промес - об отмененном голе в ворота "Челси": "Аякс" должен просто принять решение арбитра
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