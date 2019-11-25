Алькасер не поможет "Боруссии" в матче с "Барселоной"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер не сыграет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Marca.Футболист получил травму колена во время последней игры чемпионата Германии против "Падерборна" (3:3). При этом игрок лишь недавно восстановился от повреждения подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил пять матчей.Несмотря на все проблемы Алькасера в этом сезоне, он сумел забить пять голов в девяти матчах Бундеслиги.Матч "Барселона" — "Боруссия" состоится 27 ноября и начнется в 23:00 мск.