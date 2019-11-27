Нагельсман установил рекорд: самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ

Немец Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, вышедшим в плей-офф турнира. Под его руководством в 1/8 финала пробился "РБ Лейпциг". На данный момент Нагельсману 32 года, 4 месяца и 4 дня.Накануне "РБ Лейпциг" избежал поражения от "Бенфики", проигрывая 0:2 до 90-й минуты. Игра завершилась со счетом 2:2.За тур до окончания группового этапа команда Нагельсмана гарантировала себе выход в плей-офф.