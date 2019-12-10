Сарри: если игроки "Ювентуса" завтра не обыграют "Байер", я их убью!

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером".Бьянконери уже обеспечили себе место в плей-офф, однако Сарри утверждает, что его команда не будет испытывать проблем с мотивацией."Когда я первый раз связался с руководством "Ювентуса", спросил, как так вышло, что в концовке сезона они набрали только три очка. Я сказал, что если команда довольна лишь одним фактом досрочной победы в чемпионате, это плохой настрой.Играть в Лиге чемпионов — большая честь. Я ожидаю увидеть сильную и сосредоточенную игру, потому что это всегда наша цель. Я прошу о качественной игре, а результат уже на втором плане.Моя победная серия в Европе достигла уже 21 матча. Где-то читал, что самая длинная серия для тренера — 22, так что если мои игроки завтра не победят, я их убью! (смеется)", - цитирует Сарри football-italia.