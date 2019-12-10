Было не густо, а стало совсем пусто. Провал в Лиссабоне оставляет "Зенит" без еврокубковой весны

"Лейпциг" старался, но не смог помочь. Но стараться в этот вечер надо было не "немцам", а игрокам команды Семака...

Фото: Официальный сайт УЕФА