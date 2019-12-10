Было не густо, а стало совсем пусто. Провал в Лиссабоне оставляет "Зенит" без еврокубковой весны

Дисквалификации Ракицкого и Кузяева, а также травмы Жиркова и Дриусси вынудили Семака поразмышлять над стартовым составом, хоть особых вариантов было и не так много. В итоге Сергей Богданович выпустил в центре обороны Осорио, а позиции на флангах полузащиты доверил Шатову и Ерохину. Вместе с этим наставник "Зенита" не стал изобретать велосипед и традиционно для гостевых игр отдал преимущество во владении мячом своему соперника.
Фото: Официальный сайт УЕФА
Первая четверть часа не сулила никаких неприятностей - матч развивался в вялотекущем режиме. Но затем "Бенфика" резко активизировалась. 2 опасных удара Пицци, неприятная попытка Чикиньо и удар в створ со штрафного в исполнении Гримальдо - все это уложилось в 3-4 минуты. И исключительно хорошо, что мы запомним этот отрезок просто как всплеск активности хозяев, а не как время, когда португальский клуб вышел вперед в счете.
"Зенит" отвечал не самыми толковыми угловыми в исполнении Шатова и не самыми частыми индивидуальными полезными действиями. Команда Семака делала явный акцент на своем стремлении максимально сосредоточиться на обороне. Но победной такая тактика, как известно, может стать только при наличии качественных и быстрых контратак. А с ними было тяжко. Восприятие футбола в Лиссабоне смягчал результат параллельного матча в Лионе. Жаль, что только до 82-й минуты.
Игра российского клуба именно с португальским была важна еще и с точки зрения рейтинга клубных коэффициентов УЕФА. Победа над "Бенфикой" приближала бы Россию к Португалии. Этого хотели бы все болельщики в нашей стране вне зависимости от клубных пристрастий. Другое дело, конечно, что фраза о наших ожиданиях и наших желаниях не теряет своей актуальности. Если первый тайм закончился более-менее допустимой нулевой ничьей, то второй принес сплошные неприятности. Причем, как в Лиссабоне, так и в Лионе.
Все началось с быстрого гола "Бенфики", к которому главным образом привели ошибка Караваева на правом фланге, ошибка Ивановича при попытке прервать передачу и коллективное оставление в одиночестве Серви. Продолжилось дело в столице Португалии игрой рукой Сантоса в своей штрафной, за которую Дуглас получил вторую желтую карточку, а "Зенит" - пенальти в свои ворота. Взять удар Пицци Кержаков не смог, и команда Семака к 58-й минуте устроилась на 0:2. При этом к этому времени гости даже ни разу не пробили в створ и фактически не имели ни единого голевого момента.
Ожидать, что, играя в меньшинстве, "Зенит" вдруг перевернет матч, к сожалению, не приходилось. Слишком уж безнадежно выглядел питерский клуб. И это уже был тот случай, когда наши ожидания не разошлись с тем, что мы увидели. Более того, Азмун эффектно подчеркнул всю суть сегодняшнего провала. Сердар мог отметиться голом на 77-й минуте (спас вратарь "Бенфики"), но сделал это на минуту позже и не в те ворота, красиво забив пяткой в свои.
В то время пока "Зенит" с треском проигрывал в Лиссабоне, "Лион" на своем поле отыгрался со счета 0:2 и завоевал спасительную для себя ничью. "Лейпциг" старался, но не смог вытащить команду Семака в плей-офф еврокубков. "Зенит" очень неудачно сыграл против "Бенфики" и, пожалуй, заслуженно остался даже без Лиги Европы. Не показывая ничего в атаке, сложно рассчитывать на успех.