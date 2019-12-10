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Хусаинов: пенальти правомерен, но не удаление Дугласа. Это был крест на еврокубках для "Зенита"

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для портала Rusfootball.info момент с назначением пенальти в ворота «Зенита», пояснив что считает назначение 11-метрового правомерным, а удаление через вторую желтую карточку Дугласа Сантоса в эпизоде – нет
Сергей Хусаинов
- Согласно правилам, после касания руки защитника «Зенита» мяч изменил направление. Его траектория была прервана – судья вполне может расценивать это как получение защитником игрового преимущества в эпизоде запрещённым правилами способом. Следовательно, это фол. А значит и пенальти.

Но вопрос вызывает вторая желтая карточка Дугласу Сантосу. Явного намерения играть рукой у него не было. Фол был – это пенальти. Но явно выраженного намерения сыграть рукой не было – следовательно дисциплинарное наказание, на мой взгляд, было излишним. При этом отмечу, что эпизод с пенальти и удалением Дугласа - ключевой в матче. Пенальти в той ситуации - это крайне неприятно. А вторая желтая и удаление - это всё. Финиш. Крест на всех возможных амбициях "Зенита" на европейскую весну.

По вопросу пробития пенальти: тут довольно интересный момент – брать паузу при разбеге запрещено. Но тут, скорее был длинный замах. Судья вполне может считать это продолжением поступательного движения вперёд. По крайней мере он точно имел право трактовать такое пробитие пенальти правомерным.

По большому счёту то, что мы видели в матче «Зенита» с «Бенфикой» - следствие того, что никто в нашем национальном чемпионате так активно и плотно не играет, и даже не пытается играть против «Зенита».

В связи с этим у обороны бело-голубых просто нет наработки, опыта противодействия на таких скоростях и при подобной плотности технико-тактических действий. Плюс, не могу не отметить что в России, и в еврокубках «Зенит», так или иначе, судят несколько по-разному. Постараюсь выразиться, насколько это возможно, «политкорректно»: в России, особенно в этом году, судьи были «более лояльны» к «Зениту» в чемпионате России, нежели в Лиге Чемпионов.


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Теги: Зенит Бенфика Хусаинов
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