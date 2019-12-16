Салихамиджич — о жеребьевке Лиги чемпионов: "Челси" — привлекательный жребий

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам мюнхенцы сыграют против "Челси"."В составе "Челси" на поле выходят много молодых футболистов. Они играют очень хорошо. Это привлекательный жребий. И, конечно же, это задача, с которой мы хотим справиться. Это сложный соперник, но с нашей командой мы ставим перед собой цель непременно выйти в четвертьфинал", — цитирует Салихамиджича пресс-служба "Баварии".Первый матч команды проведут в Лондоне 25 февраля. Ответная встреча пройдет в Мюнхене 18 марта.Напомним, что в 2012 году "Бавария" и "Челси" встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу в серии послематчевых пенальти отпраздновали лондонцы.