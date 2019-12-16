Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам мюнхенцы сыграют против "Челси".
"В составе "Челси" на поле выходят много молодых футболистов. Они играют очень хорошо. Это привлекательный жребий. И, конечно же, это задача, с которой мы хотим справиться. Это сложный соперник, но с нашей командой мы ставим перед собой цель непременно выйти в четвертьфинал", — цитирует Салихамиджича пресс-служба "Баварии".
Первый матч команды проведут в Лондоне 25 февраля. Ответная встреча пройдет в Мюнхене 18 марта.
Напомним, что в 2012 году "Бавария" и "Челси" встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу в серии послематчевых пенальти отпраздновали лондонцы.
Sport24
Салихамиджич — о жеребьевке Лиги чемпионов: "Челси" — привлекательный жребий
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