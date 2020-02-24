Инсинье: Месси? Марадона превыше всего

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" отказался сравнивать нападающего каталонского клуба Лионеля Месси с Диего Марадоной.



Фото: satupedia.com

"Барселона" - отличная команда, но там играет не только Месси. Нужно постараться и показать хорошую игру.



Месси - лучший игрок в мире. Я не могу сравнивать его с Марадоной. Он превыше всего. Для нас Марадона священ. Но сейчас Месси - лучший", - приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.



"Наполи" и "Барселона" сыграют 25 февраля в 23:00 по мск.