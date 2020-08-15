"У меня было ощущение, что мы играли лучше, но в Лиге чемпионов нужно быть идеальным, однако мы не соответствовали этому критерию. Однажды у нас получится преодолеть четвертьфинал Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" последних нескольких лет заслуживает этого", - сказал Гвардиола.
В 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" со счетом 1:3. Под руководством Хосепа Гвардиолы горожане ни разу не смогли пробиться в полуфинала турнира.
За путевку в финал Лиги чемпионов поспорят "Лейпциг", "ПСЖ", "Бавария" и "Лион". Финал турнира состоится 23 августа.
Источник: Goal.com
Гвардиола заявил, что однажды "Манчестер Сити" преодолеет четвертьфинал Лиги чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
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