"Это катастрофа". Бывший форвард сборной Англии жёстко высказался о Тухеле

Экс-форвард сборной Англии Крис Саттон жёстко раскритиковал наставника национальной команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

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У меня возникает вопрос: как после такого можно доверить Тухелю вести эту команду дальше? Мне всё равно, что скажут другие, но Англия получила довольно благоприятную сетку и при этом не провела ни одного действительно сильного матча, - цитирует Саттона ВВС.

По мнению Саттона, именно решения немецкого специалиста стали ключевой причиной вылета англичан.- Это была тренерская катастрофа. Англия повела в счёте, а затем фактически сама отдала инициативу Аргентине. Команда слишком глубоко села в оборону, вышел ещё один защитник.Теперь сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место.