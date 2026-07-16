Аргентина вышла во второй подряд финал чемпионата мира

Сборная Аргентины вновь сыграет в финале чемпионата мира.

Фото: ФИФА

В полуфинале мундиаля-2026 команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Англией со счётом 2:1 и второй турнир подряд добралась до решающего матча.



Четыре года назад аргентинцы также вышли в финал мирового первенства. На чемпионате мира в Катаре команда в драматичном поединке обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и завоевала титул.



В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией.