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Аргентина вышла во второй подряд финал чемпионата мира

Сборная Аргентины вновь сыграет в финале чемпионата мира.
Фото: ФИФА
В полуфинале мундиаля-2026 команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Англией со счётом 2:1 и второй турнир подряд добралась до решающего матча.

Четыре года назад аргентинцы также вышли в финал мирового первенства. На чемпионате мира в Катаре команда в драматичном поединке обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и завоевала титул.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией.

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