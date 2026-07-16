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Президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход команды в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей эмоционально отреагировал на победу национальной команды над Англией в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
После матча он опубликовал пост в социальных сетях, сопроводив слова поддержки сборной двумя нецензурными выражениями.

Путёвку в финал аргентинцы завоевали благодаря победе над Англией со счётом 2:1. После гола Энтони Гордона команда Лионеля Скалони сумела перевернуть ход встречи: на 86-й минуте отличился Энцо Фернандес, а уже в компенсированное время победу южноамериканцам принёс Лаутаро Мартинес.

В решающем матче мирового первенства, который состоится 19 июля, сборная Аргентины поспорит за титул со сборной Испании.

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