Определилась финальная пара чемпионата мира - 2026

Определились оба финалиста чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В решающем матче турнира за трофей поспорят сборные Испании и Аргентины.



Испанцы первыми обеспечили себе место в финале, уверенно обыграв Францию со счётом 2:0. Вторую путёвку завоевала Аргентина, которая в драматичном полуфинале оказалась сильнее Англии - 2:1.



Матч за звание чемпиона мира состоится 19 июля. Днём ранее, 18 июля, сборные Англии и Франции встретятся в поединке за бронзовые медали.