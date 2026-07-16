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Определилась финальная пара чемпионата мира - 2026

Определились оба финалиста чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В решающем матче турнира за трофей поспорят сборные Испании и Аргентины.

Испанцы первыми обеспечили себе место в финале, уверенно обыграв Францию со счётом 2:0. Вторую путёвку завоевала Аргентина, которая в драматичном полуфинале оказалась сильнее Англии - 2:1.

Матч за звание чемпиона мира состоится 19 июля. Днём ранее, 18 июля, сборные Англии и Франции встретятся в поединке за бронзовые медали.

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