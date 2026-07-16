Главный тренер Аргентины - о выходе в финал ЧМ-2026: мы уникальны

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира - 2026.

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Мы уникальны. И это не высокомерие, а душа. Сегодня сюда приехало так много людей, чтобы поддержать нас, и я искренне благодарен им за это. Эта футболка обязывает отдавать себя до самого конца, - цитирует тренера ВВС.

По словам наставника, он испытывает огромную радость за страну и отметил самоотдачу своих футболистов.- У меня просто нет слов. Это огромное счастье для нашей страны и наших людей. И ещё одно огромное счастье для этой команды, которая просто не знает, что такое сдаваться.В финале чемпионата мира - 2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. Матч пройдёт 19 июля.