Два ассиста вывели Месси в лидеры бомбардирской гонки ЧМ-2026

Лионель Месси вышел в лидеры гонки за "Золотую бутсу" чемпионата мира - 2026 после полуфинального матча с Англией.

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Капитан сборной Аргентины отметился двумя голевыми передачами и получил преимущество над французом Килианом Мбаппе.



Оба футболиста забили на турнире по восемь мячей, однако при равенстве голов преимущество получает игрок с большим количеством результативных передач. Сейчас на счету Месси четыре ассиста, тогда как Мбаппе сделал три. Именно этот показатель выводит аргентинца на первое место в борьбе за приз лучшему бомбардиру мундиаля.