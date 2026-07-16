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Месси высказался после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал мундиаля.
Фото: ФИФА
По словам форварда, каждый решающий матч мирового первенства имеет особое значение, а повторить подобное достижение спустя четыре года дорогого стоит.

- Каждый финал особенный. Снова испытывать подобные эмоции - невероятно. Думаю, то, чего добилась эта команда, - это настоящее безумие: два финала чемпионата мира подряд, - цитирует Месси Ole.

Аргентина второй чемпионат мира подряд сыграет в решающем матче турнира. В финале, который состоится 19 июля, команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании.

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