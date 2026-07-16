"Ни о чём не жалею". Наставник сборной Англии - после матча с Аргентиной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира - 2026.

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На протяжении всего турнира команда демонстрировала характер, но сегодня нам немного не хватило. Сейчас не время подводить итоги чемпионата мира, потому что мы только что проиграли очень важный матч, - передаёт слова Тухеля BBC.

Немецкий специалист заявил, что не жалеет о своих решениях по ходу встречи и считает, что его команда провела один из лучших матчей на турнире.- Можно сколько угодно обсуждать мои замены, но решение на поле принимаю я. Я поступил так, как посчитал нужным. Ни о чём не жалею. Команда отдала все силы и была очень близка к победе. Мы заслуженно побеждали 1:0. Думаю, это был один из наших лучших матчей.Теперь сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место. Аргентина, в свою очередь, встретится с Испанией в финале чемпионата мира - 2026.