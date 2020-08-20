Представлена команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА обнародовал команду недели в Лиге чемпионов.



? Команда недели #ЛигаЧемпионов ?



6?? игроков "Баварии" + 5?? игроков "ПСЖ" ?



Кого не хватает? ? pic.twitter.com/uidsfZ4LSg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 20, 2020

В команду недели вошли шесть футболистов "Баварии" и пять представителей "ПСЖ". Эти команды сыграют в финале турнира.В символическую сборную попали футболисты, набравшие больше всего очков в фэнтази футбол от PlayStation."ПСЖ" в 1/2 финала турнира разгромил "РБ Лейпциг" со счётом 3:0. "Бавария" с таким же счётом обыграла "Лион".