Тухель: большую роль в таких матчах играет простое везение

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал финальный матч Лиги чемпионов с "Баварией".

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"В последние недели мы продемонстрировали всё необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить", - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.



Матч завершился поражением "ПСЖ" со счетом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник Кингсли Коман.



Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории играл в финале Лиги чемпионов.