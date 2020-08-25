Встреча пройдёт в Будапеште, стадион можно будет заполнить на 30% от вместимости. Отметим, что все остальные матчи под эгидой УЕФА по-прежнему будут проходить без болельщиков.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Бавария" одолела "ПСЖ" со счётом 1:0. "Севилья" в свою очередь в титульном матче Лиги Европы обыграла "Интер" (3:2).
Источник: сайт УЕФА
Матч "Баварии" и "Севильи" за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
УЕФА разрешил провести матч "Баварии" и "Севильи" за Суперкубок УЕФА со зрителями.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!