Матч "Баварии" и "Севильи" за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

УЕФА разрешил провести матч "Баварии" и "Севильи" за Суперкубок УЕФА со зрителями.

Фото: УЕФА

Встреча пройдёт в Будапеште, стадион можно будет заполнить на 30% от вместимости. Отметим, что все остальные матчи под эгидой УЕФА по-прежнему будут проходить без болельщиков.



Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Бавария" одолела "ПСЖ" со счётом 1:0. "Севилья" в свою очередь в титульном матче Лиги Европы обыграла "Интер" (3:2).



Источник: сайт УЕФА