"Надежда умирает последней, я буду очень переживать и болеть за "Зенит", но каких-то больших перспектив пока не вижу. Я довольно плохо знаю нынешнюю команду "Брюгге", но я знаю, что европейский чемпионат — это пока что не наш уровень.
Что касается перспектив "Зенита" выйти из группы в этой ЛЧ, то точно понятно будет только после одной-двух игр, но я все равно считаю, что мы из группы не выйдем", - передает слова БоярскогоSport24.
Напомним, что в группе F Лиги чемпионов вместе с "Зенитом" находятся дортмундская "Боруссия", римский "Лацио" и бельгийский "Брюгге".
Уже во вторник, 20 октября, сине-бело-голубым предстоит матч 1-го тура Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с "Брюгге". Начало встречи - в 19:55 по Москве.
Боярский: я считаю, что "Зенит" не выйдет из группы в Лиге чемпионов
Болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский оценил перспективы сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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