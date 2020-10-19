"У "Зенита" грандов в группе у нет. Желаю им доказать, что миллионы они потратили не зря, что клуб по делу лидирует в РПЛ. Но если они не выйдут в весну – это провал, из какой группы тогда выходить? У питерцев самая ровная группа, думаю, так и в Бельгии считают", - приводит слова Созина "Чемпионат".
Напомним, что в одной группе с "Зенитом" в Лиге чемпионов сыграют "Боруссия" из Дортмунда, "Лацио" и "Брюгге".
Во вторник, 20 октября, петербургской команде предстоит матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с "Брюгге". В этой встрече "Зениту" не смогут помочь полузащитники Малком и Дуглас Сантос. Начало матча - в 19:55 по Москве на "Газпром Арене".
Созин: если "Зенит" не выйдет из группы ЛЧ - это провал
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о перспективе "Зенита" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Фото: РФС
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