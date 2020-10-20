Всем двойки? Оценки игрокам «Зенита» за стыдное поражение от «Брюгге»

И как кто-то мог говорить, что чемпион России будет бороться с «Лацио» за выход из группы?
Кержаков – 2.5. Трудный для оценки матч голкипера: всего один рабочий сэйв и два пропущенных мяча, в которых его не обвинишь, хотя каким-то образом, возможно, он и мог забрать мяч в хаосе первого гола.

Караваев – 1.5. В первом тайме запомнился в основном ведением мяча к своим воротам, во втором не забил шикарный момент. При первом пропущенном голе, пользуясь, вратарской терминологией, не выручил. При втором изначально проиграл позицию де Кетеларе, оказался у него за спиной и в итоге даже не попытался помешать забить.

Ловрен – 3.0. Решился на дальний удар и дал «Зениту» шанс победить, но в итоге не спас ничью. В сравнении с де Кетеларе у Деяна была выигрышная позиция, он успевал перехватить прострел, но решил перекрывать Банжи, который тоже открывался под передачу, и отправился в другую сторону.

Всем двойки? Оценки игрокам «Зенита» за стыдное поражение от «Брюгге»

Ракицкий – 2.0. С прицелом у Ярослава было плохо, забросы летели не туда, «Зенит» остался без толкового начала атаки. Поскальзывался, ошибался, но соперник не наказывал. В эпизоде с первым голом дважды потащил мяч с ленточки и сделал все, что мог, но при втором должен был активнее мешать Вормеру отдавать голевой пас. На 75-й минуте еще и случился приступ спонтанного безумия – решил, что будет весело резко пнуть мяч в створ своих ворот.

Круговой – 2.0. Оба гола пришли с его стороны, но все-таки с полуфлангов. Тем не менее, хвалить Данила особо не за что. Оплотом надежности он не был, в первом тайме «Брюгге» не просто так лез через его бровку. В атаке пользы не приносил – запомнился максимум забегом за пасом Ракицкого, которое завершилось падением.

Барриос – 1.5. Полный провал лучшего опорника РПЛ. Не выиграл борьбу с соперником перед первым голом и оставил для него мяч, перед вторым голом просто бросил Вормера и пустил его за спину в штрафную.

Оздоев – 2.0. Мало чем помог команде в очень сложном первом тайме, где «Зенит» проиграл центр поля. Во втором, как и вся команда, смотрелся получше, что не отменяет общего печального фона.


Кузяев – 2.5. Какие-то отдельные вспышки, взрывы, проходы, отрезающие соперников передачи у Далера все же случались, по правому флангу «Зенита» «Брюгге» не атаковал. Получше партнеров, но все равно слабо для Лиги чемпионов.

Дриусси – 2.0. Из-за возвращения Себастьяна я и не считал Малкома большой потерей, аргентинец должен был добавить команды дисциплины и прессинга. Но такие моменты, как на 71-й минуте, не забивать в Лиге чемпионов нет права.

Дзюба – 2.0. Нашел свой момент только 79-й минуте, но не реализовал его. В остальном от капитана было меньше пользы, чем обычно. Даже когда Артем не так ярок, он помогает зацепом за мячи, подыгрышем. Сегодня это случалось очень редко, забросы летели мимо него, сам форвард сваливался на фланги и терял мячи, когда они все же доходили.


Азмун – 3.0. Тоже не забил единственный момент, когда на 60-й минуте бил после подачи углового. Но внезапно раскрылся как ассистент: он создал шансы и для Дриусси, и для Караваева – партнеры подвели.

Мостовой – 2.0. Напряженно-расстроенно-разозленное выражение лица Андрея после его неточных действий в завершении атаки хорошо символизирует всю сегодняшнюю игру «Зенита».

Вендел – 2.5. Вышел вполне неплохо. Конечно, не стоит считать ему голевую передачу на гол Ловрена (формально это вообще автогол Хорвата), но бразилец сделал хороший навес на момент Дзюбы, неплохо пробил в створ. Однако есть вопросы по второму голу – «Зениту» не хватило игрока для опеки Банжи, а Вендел пешочком прогуливался неподалеку от штрафной и держал пустое место.

Ерохин – б/о. Не очень активно противостоял соперникам перед тем, как они забили второй мяч, будто не вышел на 88-й, а отпахал 94.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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