Шапи - о дебюте "Краснодара" в Лиге чемпионов: думаю, мы можем зацепиться за выход

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями о первом матче "быков" в Лиге чемпионов против "Ренна" (1:1).

Фото: ФК "Краснодар"

- Дебют в Лиге чемпионов? Спасибо за поздравления. Эмоции положительные. Мы набрали очко, а для нас это как победа. Считаю, что дебют удался. Надо сказать спасибо команде, ведь все бились друг за друга.



"Ренн" - хорошая команда. Видно, что они подготовились к Лиге чемпионов, игроков купили. Я думаю, в конце нам было тяжело, но за счет дисциплины мы справились с этим.



Самое главное для нашей команды - выходить и показывать максимум. Я думаю, что мы можем зацепиться. Мы играли с "Севильей", мы не играли с "Челси". Думаю, мы можем зацепиться за выход, главное, чтобы после каждой игры мы были уверены, что отдали все силы, - рассказал Сулейманов пресс-службе "Краснодара".



В гостевом матче против "Ренна" Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 73 минуте и помог своей команде удержать ничейный счет 1:1.