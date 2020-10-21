Поединок в Австрии завершился вничью со счетом 2:2. Один из мячей в ворота "Зальцбурга" забил Лисакович.
"Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол - мечта. После забитого мяча выпал из игры? Может быть какие-то эмоции, адреналин может быть, но старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером", - сказал Лисакович.
Во втором туре Лиги чемпионов "Локомотив" на своем поле сыграет с "Баварией". Встреча пройдет 27 октября.
Источник: "Чемпионат"
Лисакович: после пропущенного мяча больше играли вторым номером
Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакевич прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: УЕФА
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