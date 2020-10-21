Сегодня "железнодорожники" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли на выезде вничью с "Зальцбургом" - 2:2.
"В игре с "Зальцбургом" не было нескольких футболистов. Зе Луиш с нами несколько дней, Камано долго не играл, новички еще набирают форму. Был бы счастлив, если бы все были здоровы и у нас была конкуренция на каждую позицию. Надеюсь, Райкович и Магкеев будут готовы к "Баварии", - сказал Николич.
Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября.
Источник: "Чемпионат"
Николич заявил, что рассчитывает на Райковича и Магкеева в матче с "Баварией"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о кадровых проблемах команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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